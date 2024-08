Covestro-Aktie: UBS AG vergibt Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Neutral" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Kunststoffkonzerns hätten weitgehend den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analyst Geoff Haire am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Allerdings sei der Ebitda-Ausblick auf das Gesamtjahr nach unten hin verengt worden, monierte er.

Aktienanalyse online: Die Covestro-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:51 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 54,74 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 5,01 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 85 024 Covestro-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 gewann die Aktie 3,9 Prozent. Am 30.07.2024 werden die Kennzahlen für Q2 2024 voraussichtlich präsentiert.

