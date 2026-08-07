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07.08.2026 15:26:35
COWAY Earnings Up In Q2
(RTTNews) - COWAY Co., Ltd. (021240.KS), a manufacturer of household appliances, on Friday reported higher net income in the second quarter of 2026 compared with the previous year.
For the second quarter, net income grew to KRW 178.3 billion from KRW 155.5 billion in the previous year.
Operating profits jumped to KRW 253.2 billion from KRW 242.7 billion in the previous year.
Revenue increased to KRW 1.44 trillion from KRW 1.26 trillion in the previous year.
COWAY closed trading 0.93% lesser at KRW 95,700 on the Korean Stock Exchange.
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