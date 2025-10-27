Crane Aktie
WKN: 850819 / ISIN: US2243991054
|
27.10.2025 22:37:34
Crane Co. Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Crane Co. (CR) announced earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $91.4 million, or $1.56 per share. This compares with $77.3 million, or $1.33 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.5% to $589.2 million from $548.3 million last year.
Crane Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $91.4 Mln. vs. $77.3 Mln. last year. -EPS: $1.56 vs. $1.33 last year. -Revenue: $589.2 Mln vs. $548.3 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $5.75-$5.95
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Crane Co.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.