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Crane Aktie

Crane für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850819 / ISIN: US2243991054

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28.07.2026 23:11:46

Crane Co. Q2 Income Climbs

(RTTNews) - Crane Co. (CR) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $95.9 million, or $1.63 per share. This compares with $86.4 million, or $1.47 per share, last year.

Excluding items, Crane Co. reported adjusted earnings of $105.2 million or $1.79 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 25.6% to $724.7 million from $577.2 million last year.

Crane Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $95.9 Mln. vs. $86.4 Mln. last year. -EPS: $1.63 vs. $1.47 last year. -Revenue: $724.7 Mln vs. $577.2 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.85 To $ 7.05

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