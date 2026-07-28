Crane Co. Q2 Income Climbs

(RTTNews) - Crane Co. (CR) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $95.9 million, or $1.63 per share. This compares with $86.4 million, or $1.47 per share, last year.

Excluding items, Crane Co. reported adjusted earnings of $105.2 million or $1.79 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 25.6% to $724.7 million from $577.2 million last year.

Crane Co. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $95.9 Mln. vs. $86.4 Mln. last year. -EPS: $1.63 vs. $1.47 last year. -Revenue: $724.7 Mln vs. $577.2 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.85 To $ 7.05