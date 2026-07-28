Crane Aktie
WKN: 850819 / ISIN: US2243991054
|
28.07.2026 23:11:46
Crane Co. Q2 Income Climbs
(RTTNews) - Crane Co. (CR) released a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $95.9 million, or $1.63 per share. This compares with $86.4 million, or $1.47 per share, last year.
Excluding items, Crane Co. reported adjusted earnings of $105.2 million or $1.79 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 25.6% to $724.7 million from $577.2 million last year.
Crane Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $95.9 Mln. vs. $86.4 Mln. last year. -EPS: $1.63 vs. $1.47 last year. -Revenue: $724.7 Mln vs. $577.2 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.85 To $ 7.05
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Crane Co.
|Keine Nachrichten verfügbar.