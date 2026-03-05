Crawford C A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Crawford C A hat sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Crawford C A 321,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 359,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,390 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Crawford C A 1,31 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,34 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at