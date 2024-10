Crayon setzt mit revolutionärer Prozessortechnologie neue Maßstäbe für die Cloud-Performance

Crayon, ein weltweit führender Anbieter von Innovations- und IT-Dienstleistungen, gab heute die Fortsetzung seiner Kooperation mit AMD bekannt, die durch den Einsatz von AMD-Serverprozessoren vom Typ EPYC™ die Cloud-Performance revolutionieren wird. Durch diese Kooperation können sich die Unternehmen bislang unerreichte Effizienzgrade erschließen, indem sie die physischen Prozessoren optimieren, auf denen ihre Cloud-Infrastruktur basiert. Daraus ergeben sich Leistungen und Kosteneinsparungen, die weit über denen der herkömmlichen Virtualisierung liegen.

"Als einer der Marktführer in den Bereichen Kostenoptimierung, FinOps und Software Asset Management (SAM) haben wir uns konsequent darauf konzentriert, die Kunden bei der Maximierung des Nutzens ihrer Technologie-Investitionen bei gleichzeitiger Kostensenkung zu unterstützen”, sagte Gudmundur Adalsteinsson, Chief Revenue Officer von Crayon.

Unsere fortschrittlichen FinOps-Praktiken stellen sicher, dass die Anwenderorganisationen ihre finanzielle Rechenschaftspflicht in Cloud-Umgebungen wahren, indem sie in Echtzeit für eine Übersicht und Kontrolle der Cloud-Ausgaben über Azure-, AWS- und GCP-Systeme hinweg sorgen. Dies wertet unsere Mission zusammen mit unserer Kooperation mit AMD weiter auf. Mit der Schaffung des Crayon Cloud Performance Labs gewährleisten wir, dass unsere Kunden die jeweils optimalen Prozessoren und Konfigurationen nutzen können, die speziell auf ihre individuellen Workloads abgestimmt sind, um die Leistungen zu steigern und Kosten zu senken. Die EPYC-Serverprozessoren von AMD erreichen Spitzenleistungen bei Enterprise-, HPC- und KI-Workloads und bieten dabei hochmoderne Sicherheitsfunktionen”, erklärte er weiter.

Crayon hat kürzlich sein eigenes Performance Lab ins Leben gerufen, eine Abteilung, deren Aufgabe in der Durchführung von Leistungstests an unterschiedlichen Workloads besteht, bei denen Serverprozessoren vom Typ AMD EPYC zum Einsatz kommen. Das Lab verwendet Standard-Testskripte und -Prozesse, um die Testergebnisse zu validieren und den Kunden detaillierte, präzise Workload-Leistungsvergleiche mehrerer Cloud-Provider und Betriebssysteme zur Verfügung zu stellen, mit denen die optimalen Cloud-Konfigurationen ermittelt werden können. Der unabhängige Testbetrieb des Labs bestätigt die außerordentliche Effizienz der AMD-Prozessoren und ermöglicht den Kunden eine zuverlässige Bewertung der möglichen Kosteneinsparungen und Performance-Steigerungen.

Die strengen Tests durch das Performance Lab haben bestätigt, dass die AMD-Serverprozessoren EPYC eine außergewöhnliche Effizienz erreichen, was dazu beiträgt, den für Hochleistungs-Workloads benötigten Energieverbrauch zu senken. Die Unternehmen können bei ihren Cloud-Computing-Ressourcen sparen, indem sie die zugrundeliegenden physischen Prozessoren betrachten und über einen rein virtualisierten Ansatz hinausgehen. Dies macht die Kooperation zwischen Crayon und AMD besonders relevant für Organisationen, die auf der Suche nach Lösungen sind, die eine Senkung der Betriebskosten und zugleich eine Leistungsmaximierung ihrer Cloud-Umgebungen ermöglichen.

"Die Fähigkeit, das volle Potenzial der AMD-Serverprozessoren EPYC auszuschöpfen, ist ein echter Game-Changer für Unternehmen, die ihren Energieverbrauch senken und ihre Performance steigern möchten”, sagte Blaine Noel, Sr. Director bei AMD. "Durch Optimieren der Cloud-Computing-Ressourcen in Kombination mit einem herkömmlichen lokal implementierten Modell können die Unternehmen bedeutende Kosteneinsparungen erzielen und ihre Infrastruktur modernisieren.”

Diese Kooperation ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Cloud-Computings und verschafft den Unternehmen die Werkzeuge, die sie benötigen, um in einem sich rasch wandelnden Umfeld weiterhin die Nase vorn zu haben. Angesichts der immer komplexer werdenden Workloads sind Crayon und AMD führend, wenn es gilt, die Anwender dabei zu unterstützen, ihre Cloud-Umgebungen dafür bereit zu machen, diese Anforderungen effizient zu erfüllen.

Über Crayon

Crayon mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist weltweit in 46 Ländern vertreten, beschäftigt ein engagiertes Team von 4.000 Fachleuten und setzt sich für IT-Optimierungen und Innovationen ein. Als ein Unternehmen, bei dem der Kunde an erster Stelle steht, sorgen wir für Rentabilität bei den Software- und Cloud-Ausgaben, indem wir unsere Kunden in die Lage versetzen, Software-Investitionen strategisch zu tätigen und zu optimieren, sich Cloud- und KI-Technologien zunutze zu machen und Innovationen durch Effizienzsteigerungen voranzubringen.

