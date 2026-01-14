CREATE SD präsentierte Quartalsergebnisse

CREATE SD veröffentlichte am 13.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 60,19 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 55,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 120,34 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,91 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at