Creative Media Community Trust legte Quartalsergebnis vor

Creative Media Community Trust stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Creative Media Community Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1894,000 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Creative Media Community Trust mit einem Umsatz von insgesamt 29,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0,03 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at