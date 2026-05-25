Crest Ventures präsentierte Quartalsergebnisse

Crest Ventures ließ sich am 22.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Crest Ventures die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 2,96 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Crest Ventures noch ein Gewinn pro Aktie von 2,74 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Crest Ventures 320,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 476,5 Millionen INR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 16,61 INR. Im Vorjahr waren 31,39 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,74 Prozent auf 1,59 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at