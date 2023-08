CRH-Aktie dennoch leichter: CRH will mehr Dividende zahlen

Der irische Baustofflieferant meldete am Donnerstag einen Vorsteuergewinn von 1,51 Milliarden Dollar für die ersten sechs Monate des Jahres, verglichen mit 1,20 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Der Umsatz stieg von 15,0 Milliarden Dollar auf 16,14 Milliarden Dollar.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen belief sich auf 2,52 Milliarden Dollar, verglichen mit 2,21 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Am 26. April hatte das Unternehmen angekündigt, dass sowohl der Umsatz als auch das EBITDA voraussichtlich über dem Vorjahresniveau liegen werden. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde die Leistung durch bedeutende Beiträge von Akquisitionen aus dem Vorjahr und eine gute Nachfrage in wichtigen Endverbrauchermärkten getragen.

Für das Gesamtjahr rechnet CRH mit einem EBITDA von rund 6,2 Milliarden Dollar, was über dem Niveau von 5,62 Milliarden Dollar im Jahr 2022 liegt. Der Vorstand hat eine Zwischendividende von 0,25 Cents pro Aktie beschlossen, nach 24 Cents im Jahr zuvor.

Jefferies belässt CRH auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat CRH nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) über ihren und den Markterwartungen sowie einem besseren Ausblick reflektierten die Resultate des Baustoffherstellers einen Teil des Aufwärtspotenzials, auf das sie gehofft habe, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sieht noch Spielraum für weitere Steigerungen. Zudem verwies sie auf die im Vergleich zu US-Konkurrenten günstige Bewertung von CRH. Technische Aspekte bedingt durch den Börsenrückzug in Europa und die Verlagerung der Hauptnotierung in die USA könnten kurzfristig den Kurs belasten, doch sei dies mit Blick auf einen längerfristigen Neubewertungsprozesss als Kaufgelegenheit zu sehen.

An der EURONEXT in Dublin zeigt sich die CRH-Aktie am Donnerstag zeitweise 2,12 Prozent leichter bei 51,68 Euro.

DUBLIN (Dow Jones) / NEW YORK (dpa-AFX Broker)