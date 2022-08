CRH-Aktie stärker: CRH mit höherem Gewinn - Prognose erhöht

Der irische Baustoffkonzern CRH hat im ersten Halbjahr von positiver Nachfrage und geschäftlichen Fortschritten in Nordamerika und Europa profitiert und seinen Gewinn deutlich gesteigert.

Auch in der zweiten Jahreshälfte will das Unternehmen mehr verdienen als im Vorjahr. CRH verzeichnete von Januar bis Juni in einen Vorsteuergewinn von 1,20 Milliarden Dollar gegenüber angepassten 929 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Trotz stark steigender Kosten sei die Marge verbessert worden, teilte das Unternehmen mit.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg im ersten Halbjahr um 21 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar, der Umsatz um 14 Prozent auf 15,0 Milliarden. CRH hatte im April prognostiziert, dass Umsatz und EBITDA im ersten Halbjahr über dem Vorjahreszeitraum liegen würden. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun mit einem EBITDA von rund 5,5 Milliarden Dollar - mehr als die bisher veranschlagen 5,0 Milliarden.

"Trotz des anhaltenden Gegenwinds auf der Kostenseite sind wir dank unserer starken Bilanz und der Widerstandsfähigkeit unseres Geschäfts gut positioniert, um für alle unsere Stakeholder einen überdurchschnittlichen Wert zu schaffen", sagte CEO Albert Manifold. Die Zwischendividende soll auf 24 von 23 Cent je Aktie angehoben werden.

In London steigen CRH-Aktien zeitweise um 3,58 Prozent auf 32,43 Pfund.

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)