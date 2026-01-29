|
Crompton Greaves legte Quartalsergebnis vor
Crompton Greaves hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 1,81 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Crompton Greaves mit einem Umsatz von insgesamt 31,75 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 26,22 Prozent gesteigert.
