CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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14.09.2026 13:14:10
CrowdStrike vs. UiPath: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
As cybersecurity and automation converge, choosing between high-growth leaders can be difficult. Is the premium price of CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) worth it, or does UiPath (NYSE:PATH) offer better value for your money?
CrowdStrike provides cloud-delivered cybersecurity software that protects organizations from sophisticated threats. UiPath focuses on enterprise automation, enabling AI agents and robots to perform complex tasks. While both operate in the software infrastructure space, they offer different profiles regarding growth, profitability, and valuation.
CrowdStrike primarily sells its Falcon cybersecurity platform via software-as-a-service subscriptions to enterprises and government organizations. The company competes for market share among tech stocks and has established a new distribution deal with OpenAI to integrate advanced models into its platform. It also maintains a strong partnership with Amazon (NASDAQ:AMZN) to secure cloud workloads.
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|CrowdStrike
|206,55
|15,78%
|UiPath
|12,88
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