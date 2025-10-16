Cryo-Cell Internat Aktie
WKN: 923368 / ISIN: US2288951088
|
16.10.2025 02:38:56
Cryo-Cell International Inc Q3 Profit Drops
(RTTNews) - Cryo-Cell International Inc (CCEL) released earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $0.75 million, or $0.09 per share. This compares with $1.05 million, or $0.13 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.0% to $7.83 million from $8.07 million last year.
Cryo-Cell International Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.75 Mln. vs. $1.05 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.13 last year. -Revenue: $7.83 Mln vs. $8.07 Mln last year.
