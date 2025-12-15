CSE Global LtdShs Aktie
WKN: 924834 / ISIN: SG1G47869290
15.12.2025
CSE Global bags three electrification contracts valued at US$124.6 million
Contracts are for the design and manufacture of power distribution centres, and the integration of electrical and control systems and equipment
