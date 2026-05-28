CSS Technergy legte Quartalsergebnis vor

CSS Technergy hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,13 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,100 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,9 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 64,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,8 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,150 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei CSS Technergy ein Gewinn pro Aktie von 0,210 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 108,79 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 26,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 148,06 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at