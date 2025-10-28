C.T.S Aktie
CTS Corp Q3 Profit Decreases, Misses Estimates
(RTTNews) - CTS Corp (CTS) reported a profit for third quarter that Decreased from the same period last year and missed the Street estimates.
The company's bottom line totaled $13.68 million, or $0.46 per share. This compares with $18.08 million, or $0.59 per share, last year.
Excluding items, CTS Corp reported adjusted earnings of $17.8 million or $0.60 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.61 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 8.0% to $142.97 million from $132.38 million last year.
CTS Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.68 Mln. vs. $18.08 Mln. last year. -EPS: $0.46 vs. $0.59 last year. -Revenue: $142.97 Mln vs. $132.38 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $2.20 - $2.25 Full year revenue guidance: $535 - $545 Mln
