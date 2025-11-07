C.T.S Aktie

C.T.S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850843 / ISIN: US1265011056

07.11.2025 17:18:32

CTS Declares $0.04 Dividend, Authorizes Stock $100 Mln Buyback Program

(RTTNews) - CTS Corporation (CTS) Friday declared a cash dividend of $0.04 per share on outstanding shares of common stock, to be paid on January 23, 2026, to shareholders of record at the close of business on December 26, 2025.

CTS Corporation also announced a new share repurchase program authorizing the company to buy back up to $100 million of its common stock.

This program replaces the prior share repurchase program that was approved in February 2024. The program has no set expiration date and allows for repurchases to be made from time to time in the open market or through privately negotiated transactions.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

C.T.S Corp. (CTS Corp) 35,20 -1,12% C.T.S Corp. (CTS Corp)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

