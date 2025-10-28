C.T.S Aktie
WKN: 850843 / ISIN: US1265011056
|
28.10.2025 13:31:39
CTS Narrows FY25 Outlook Range - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, CTS Corp. (CTS) narrowed its adjusted earnings and sales guidance range for the full-year 2025, assuming the continuation of current market conditions.
For fiscal 2025, the company now projects adjusted earnings in a range of $2.20 to $2.25 per share on sales between $535 million and $545 million. Previously, the company expected adjusted earnings in a range of $2.20 to $2.35 per share on sales between $520 million and $550 million.
On average, analysts polled expect the company to report earnings of $2.24 per share on sales of $530.61 million for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.
Aktien in diesem Artikel
|C.T.S Corp. (CTS Corp)
|35,20
|2,33%
