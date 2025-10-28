CTS Narrows FY25 Outlook Range - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, CTS Corp. (CTS) narrowed its adjusted earnings and sales guidance range for the full-year 2025, assuming the continuation of current market conditions.

For fiscal 2025, the company now projects adjusted earnings in a range of $2.20 to $2.25 per share on sales between $535 million and $545 million. Previously, the company expected adjusted earnings in a range of $2.20 to $2.35 per share on sales between $520 million and $550 million.

On average, analysts polled expect the company to report earnings of $2.24 per share on sales of $530.61 million for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.

