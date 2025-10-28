C.T.S Aktie

C.T.S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850843 / ISIN: US1265011056

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 13:31:39

CTS Narrows FY25 Outlook Range - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the third quarter on Tuesday, CTS Corp. (CTS) narrowed its adjusted earnings and sales guidance range for the full-year 2025, assuming the continuation of current market conditions.

For fiscal 2025, the company now projects adjusted earnings in a range of $2.20 to $2.25 per share on sales between $535 million and $545 million. Previously, the company expected adjusted earnings in a range of $2.20 to $2.35 per share on sales between $520 million and $550 million.

On average, analysts polled expect the company to report earnings of $2.24 per share on sales of $530.61 million for the year. Analysts' estimates typically exclude special items.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu C.T.S Corp. (CTS Corp)mehr Nachrichten

Analysen zu C.T.S Corp. (CTS Corp)mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

C.T.S Corp. (CTS Corp) 35,20 2,33% C.T.S Corp. (CTS Corp)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX zum Handelsende im Plus -- DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street schließen im Minus -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendierte. An der Wall Street ging es abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen