Culp Aktie
WKN: 919437 / ISIN: US2302151053
|
11.09.2025 00:17:15
CULP INC Q1 Loss Drops
(RTTNews) - CULP INC (CULP) reported Loss for first quarter of -$0.2 million
The company's earnings came in at -$0.2 million, or -$0.02 per share. This compares with -$7.3 million, or -$0.58 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 10.3% to $50.7 million from $56.5 million last year.
CULP INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$0.2 Mln. vs. -$7.3 Mln. last year. -EPS: -$0.02 vs. -$0.58 last year. -Revenue: $50.7 Mln vs. $56.5 Mln last year.
