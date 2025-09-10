Culp Aktie

Culp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919437 / ISIN: US2302151053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.09.2025 00:17:15

CULP INC Q1 Loss Drops

(RTTNews) - CULP INC (CULP) reported Loss for first quarter of -$0.2 million

The company's earnings came in at -$0.2 million, or -$0.02 per share. This compares with -$7.3 million, or -$0.58 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 10.3% to $50.7 million from $56.5 million last year.

CULP INC earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$0.2 Mln. vs. -$7.3 Mln. last year. -EPS: -$0.02 vs. -$0.58 last year. -Revenue: $50.7 Mln vs. $56.5 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Culp Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Culp Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Culp Inc. 3,88 2,65% Culp Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Konjunkturdaten im Fokus: ATX und DAX gehen etwas tiefer aus dem Handel -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex haben am Mittwoch abgegeben. An der Wall Street waren unterschiedliche Vorzeichen zu beobachten. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen