Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
|
30.10.2025 09:42:00
Cursor 2.0 bringt eigenes Coding-Modell und Multi-Agent-Interface
Cursor 2.0 führt mit Composer ein eigenes KI-Coding-Modell und ein neues Interface für paralleles Arbeiten mit mehreren Agenten ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!