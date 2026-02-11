Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag

Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte etwas stärker.

Der ATX bewegte sich im frühen Handel klar in der Gewinnzone. Im Laufe des Tages schmolzen die Gewinne etwas ab, dennoch hält sich der Leitindex klar im Plus.

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch mit etwas höher Tendenz. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen mehrheitlich Kursverluste zu sehen. Vor der anstehenden Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktberichtes agierten die Anleger international zurückhaltend.

Die Stimmung an den Finanzmärkten ist wieder von etwas mehr Zuversicht geprägt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Am Abend äussern sich zudem noch drei Fed-Mitglieder. Am Vorabend hatte bereits Dallas-Fed-Chefin Lorie Logan unterstrichen, sie sehe das aktuelle US-Zinsniveau als passend für die Wirtschaftslage. Dies wird als Zeichen interpretiert, sie sei gegen weitere Zinssenkungen.

In Europa im Fokus stehen zahlreiche Geschäftszahlen von Unternehmen. Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen unter anderem voestalpine und BAWAG in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt treten zur Wochenmitte überwiegend auf die Bremse.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,13 Prozent schwächer bei 24.956,46 Punkten und bewegte sich im Verlauf lange nahe der Nulllinie. Am Nachmittag rutscht das Börsenbarometer dann deutlich ab.

Der DAX hat am Mittwoch nach dem US-Arbeitsmarktbericht seine zuvor erlittenen Verluste nicht reduziert. Der Jobbericht hatte ein gutes Zeugnis für den Zustand der US-Wirtschaft abgeliefert. In der Folge orientierte sich der deutsche Leitindex am Nachmittag wieder etwas näher an die 25.000-Punkte-Marke, die sich an den beiden Vortagen als zu hohe Charthürde erwiesen hatte. Die Arbeitsmarktdaten gaben jedoch nur kurz Auftrieb.

Die Zahl der Stellen, die in den USA außerhalb der Landwirtschaft neu geschaffen wurden, war im Januar unerwartet kräftig gestiegen. Auf der einen Seite ist dies ein positives Konjunktursignal, auf der anderen Seite jedoch schränkt es den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank Fed ein. Laut dem Experten Ralf Umlauf von der Helaba dürften die Zinssenkungserwartungen "einen Dämpfer bekommen".

Daneben ist in puncto Unternehmensberichte am Mittwoch in Deutschland wieder einiges los.

WALL STREET

An den US-Märkten geht es zur Wochenmitte abwärts.

Der Dow Jones eröffnete mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 50.243,15 Punkten, rutscht inzwischen jedoch ins Minus.

Auch der NASDAQ Composite startete mit einem Aufschlag von 0,76 Prozent auf 23.278,29 Punkte, hat die Gewinne aber wieder abgegeben und notiert tiefer.

Auf den ersten Blick solide Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwoch nur anfangs für verhaltenen Optimismus an den New Yorker Börsen gesorgt. Die Beschäftigtenzahl stieg in den Vereinigten Staaten im Januar deutlich stärker als erwartet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten deutlich nach unten revidiert.

Ob die Wahrscheinlichkeit für weitere Zinssenkungen in den USA nach den Jobdaten nun sinkt, darüber sind sich Marktbeobachter nicht ganz einig. Die deutlich nach unten revidierte Zahl der beiden Vormonate zeige, dass - ausserhalb des Freizeit- und privaten Gesundheits- sowie Staatssektors - die Wirtschaft eigentlich beständig Jobs verloren habe, kommentierten die Ökonomen der niederländischen ING Bank. Dies lege nahe, dass die Fed in diesem Jahr womöglich sogar noch mehr als zwei von der ING derzeit prognostizierte Zinssenkungen vornehmen könnte.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch im Plus.

Der Nikkei 225 in Tokio beendete den Handel am Dienstag 2,28 Prozent höher bei 57.650,54 Punkten. Am Mittwoch blieb die Börse in Tokio geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite letztlich marginale 0,09 Prozent im Plus bei 4.131,98 Zählern.

In Hongkong zeigte sich der Hang Seng derweil 0,31 Prozent fester bei 27.266,38 Einheiten.

Weiter gute Stimmung hat am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien geherrscht. Leichtere Vorgaben der Wall Street wurden abgeschüttelt. In den USA hatten Gewinnmitnahmen für kleine Verluste gesorgt. An den chinesischen Börsen lieferten eher mau ausgefallene Inflationsdaten kein Störfeuer oder wurden vom Markt sogar leicht positiv aufgenommen, weil sie der Notenbank weiter Spielraum für eine lockere Geldpolitik bieten und Spekulationen über staatliche Stützungsmaßnahmen befeuerten.

Die Inflation in China hat sich zum Jahresbeginn etwas abgeschwächt, was auf eine eher schwächliche Konjunktur deutet. Der Verbraucherpreisindex stieg im Januar um 0,2 Prozent zum Vorjahr, nachdem er im Dezember noch um 0,8 Prozent geklettert war. Die Erzeugerpreise waren erneut sogar deflationär, was anhaltenden Druck auf die Binnennachfrage unterstrich. Experten sprachen allerdings auch von verzerrenden Basiseffekten, weil im vergangenen Jahr das chinesische Neujahrsfest in den Januar gefallen sei. Dieses Jahr finde es im Februar statt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX