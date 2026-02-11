Ethereum - Japanischer Yen

296 765,44
 JPY
-15 255,97
-4,89 %
JPY - ETH
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
JPY/ETH
>
Geändert am: 11.02.2026 16:44:02

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag

Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte etwas stärker.

Der ATX bewegte sich im frühen Handel klar in der Gewinnzone. Im Laufe des Tages schmolzen die Gewinne etwas ab, dennoch hält sich der Leitindex klar im Plus.

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch mit etwas höher Tendenz. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen mehrheitlich Kursverluste zu sehen. Vor der anstehenden Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktberichtes agierten die Anleger international zurückhaltend.

Die Stimmung an den Finanzmärkten ist wieder von etwas mehr Zuversicht geprägt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Am Abend äussern sich zudem noch drei Fed-Mitglieder. Am Vorabend hatte bereits Dallas-Fed-Chefin Lorie Logan unterstrichen, sie sehe das aktuelle US-Zinsniveau als passend für die Wirtschaftslage. Dies wird als Zeichen interpretiert, sie sei gegen weitere Zinssenkungen.

In Europa im Fokus stehen zahlreiche Geschäftszahlen von Unternehmen. Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen unter anderem voestalpine und BAWAG in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt treten zur Wochenmitte überwiegend auf die Bremse.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,13 Prozent schwächer bei 24.956,46 Punkten und bewegte sich im Verlauf lange nahe der Nulllinie. Am Nachmittag rutscht das Börsenbarometer dann deutlich ab.

Der DAX hat am Mittwoch nach dem US-Arbeitsmarktbericht seine zuvor erlittenen Verluste nicht reduziert. Der Jobbericht hatte ein gutes Zeugnis für den Zustand der US-Wirtschaft abgeliefert. In der Folge orientierte sich der deutsche Leitindex am Nachmittag wieder etwas näher an die 25.000-Punkte-Marke, die sich an den beiden Vortagen als zu hohe Charthürde erwiesen hatte. Die Arbeitsmarktdaten gaben jedoch nur kurz Auftrieb.

Die Zahl der Stellen, die in den USA außerhalb der Landwirtschaft neu geschaffen wurden, war im Januar unerwartet kräftig gestiegen. Auf der einen Seite ist dies ein positives Konjunktursignal, auf der anderen Seite jedoch schränkt es den geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank Fed ein. Laut dem Experten Ralf Umlauf von der Helaba dürften die Zinssenkungserwartungen "einen Dämpfer bekommen".

Daneben ist in puncto Unternehmensberichte am Mittwoch in Deutschland wieder einiges los.

WALL STREET

An den US-Märkten geht es zur Wochenmitte abwärts.

Der Dow Jones eröffnete mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 50.243,15 Punkten, rutscht inzwischen jedoch ins Minus.
Auch der NASDAQ Composite startete mit einem Aufschlag von 0,76 Prozent auf 23.278,29 Punkte, hat die Gewinne aber wieder abgegeben und notiert tiefer.

Auf den ersten Blick solide Zahlen vom US-Arbeitsmarkt haben am Mittwoch nur anfangs für verhaltenen Optimismus an den New Yorker Börsen gesorgt. Die Beschäftigtenzahl stieg in den Vereinigten Staaten im Januar deutlich stärker als erwartet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten deutlich nach unten revidiert.

Ob die Wahrscheinlichkeit für weitere Zinssenkungen in den USA nach den Jobdaten nun sinkt, darüber sind sich Marktbeobachter nicht ganz einig. Die deutlich nach unten revidierte Zahl der beiden Vormonate zeige, dass - ausserhalb des Freizeit- und privaten Gesundheits- sowie Staatssektors - die Wirtschaft eigentlich beständig Jobs verloren habe, kommentierten die Ökonomen der niederländischen ING Bank. Dies lege nahe, dass die Fed in diesem Jahr womöglich sogar noch mehr als zwei von der ING derzeit prognostizierte Zinssenkungen vornehmen könnte.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch im Plus.

Der Nikkei 225 in Tokio beendete den Handel am Dienstag 2,28 Prozent höher bei 57.650,54 Punkten. Am Mittwoch blieb die Börse in Tokio geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite letztlich marginale 0,09 Prozent im Plus bei 4.131,98 Zählern.

In Hongkong zeigte sich der Hang Seng derweil 0,31 Prozent fester bei 27.266,38 Einheiten.

Weiter gute Stimmung hat am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien geherrscht. Leichtere Vorgaben der Wall Street wurden abgeschüttelt. In den USA hatten Gewinnmitnahmen für kleine Verluste gesorgt. An den chinesischen Börsen lieferten eher mau ausgefallene Inflationsdaten kein Störfeuer oder wurden vom Markt sogar leicht positiv aufgenommen, weil sie der Notenbank weiter Spielraum für eine lockere Geldpolitik bieten und Spekulationen über staatliche Stützungsmaßnahmen befeuerten.

Die Inflation in China hat sich zum Jahresbeginn etwas abgeschwächt, was auf eine eher schwächliche Konjunktur deutet. Der Verbraucherpreisindex stieg im Januar um 0,2 Prozent zum Vorjahr, nachdem er im Dezember noch um 0,8 Prozent geklettert war. Die Erzeugerpreise waren erneut sogar deflationär, was anhaltenden Druck auf die Binnennachfrage unterstrich. Experten sprachen allerdings auch von verzerrenden Basiseffekten, weil im vergangenen Jahr das chinesische Neujahrsfest in den Januar gefallen sei. Dieses Jahr finde es im Februar statt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
11.02.26 2020 Bulkers Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
11.02.26 52 Weeks Entertainment Ltd / Quartalszahlen
11.02.26 A2Z Maintenance & Engineering Services Ltd / Quartalszahlen
11.02.26 Aaswa Trading & Exports Ltd Dematerialised / Quartalszahlen
11.02.26 ABG Sundal Collier ASAShs / Quartalszahlen
11.02.26 ABM Resources NL Registered Shs / Quartalszahlen
11.02.26 ABN Amro / Quartalszahlen
11.02.26 ABN AMRO Bank NV Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
11.02.26 Unemployment Rate
11.02.26 Investmentkredite
11.02.26 Hypotheken
11.02.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
11.02.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
11.02.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
11.02.26 Machine Tool Orders (YoY)
11.02.26 Industrieproduktion s.a. ( Monat )
11.02.26 Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr )
11.02.26 EZB-Mitglied Cipollone spricht
11.02.26 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
11.02.26 Arbeitslosenquote
11.02.26 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
11.02.26 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
11.02.26 Industrieproduktion ( Monat )
11.02.26 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
11.02.26 MBA Hypothekenanträge
11.02.26 Baugenehmigungen (Monat)
11.02.26 Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden
11.02.26 U6 Unterbeschäftigungsquote
11.02.26 Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat)
11.02.26 Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
11.02.26 Erwerbsbeteiligungsquote
11.02.26 Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft
11.02.26 Arbeitslosenquote
11.02.26 Benchmark-Revision der Arbeitsmarktdaten
11.02.26 Außenhandel
11.02.26 Exporte
11.02.26 Importe
11.02.26 Fed's Schmid speech
11.02.26 Fed-Mitglied Schmid spricht
11.02.26 Fed-Mitglied Bowman spricht
11.02.26 EIA Rohöl Lagerbestand
11.02.26 Arbeitslosenquote
11.02.26 EZB-Mitglied Schnabel spricht
11.02.26 10-Jahres Note Auktion
11.02.26 Monatliches Budget-Statement
11.02.26 Fed-Mitglied Hammack spricht

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen