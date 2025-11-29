Bancorp Aktie
WKN: A0DPKZ / ISIN: US05969A1051
|
29.11.2025 16:51:23
Customers Bancorp (CUBI) Chairman and CEO Sells 7,479 Shares for $524K
Jay S. Sidhu, Chairman & CEO, executed an open-market sale of 7,479 shares of Customers Bancorp, Inc. (NYSE:CUBI) on Nov. 25, 2025; see the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($70.06); post-transaction value based on Nov. 25, 2025, market close ($68.90).* 1-year price change calculated using Nov. 25, 2025, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
