Cyber-Abwehr: Deutsche Betriebe suchen Verbündete

Während die Zahl und Durchschlagskraft von Cyber-Angriffen weiter zunimmt und sich der Mangel an qualifizierten Sicherheitsexperten zusehends verschärft, steigt die Zahl der Unternehmen in Deutschland, die sich für eine Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern entscheiden. Dies hebt eine neue Marktstudie hervor, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "2024 ISG Provider Lens™ Cybersecurity - Solutions and Services study for Germany" kommt zu dem Schluss, dass der Bedarf an verbesserter Cybersicherheit bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland besonders akut ist. Die zunehmende Häufigkeit und Ausgereiftheit von Cyber-Angriffen überfordert diese Unternehmen besonders oft und führt zu einem verstärkten Rückgriff auf externe Dienste wie zum Beispiel Security Operations Center. Um mit potenziellen Bedrohungen Schritt zu halten und nicht immer nur auf Angriffe reagieren zu müssen, verfolgen diese Dienste einen proaktiven KI-basierten Ansatz, so die ISG-Studie weiter.

"Künstliche Intelligenz und quantenbasierte Technologien stellen neue Bedrohungen für deutsche Unternehmen dar, bieten aber auch Chancen für Anbieter von Cybersicherheitsdiensten", betont Dr. Matthias Paletta, Director bei ISG Germany und dort zuständig für den Bereich Technology Modernization. "Dienstleister, die sowohl Großkunden mit umfangreichen Budgets als auch KMU mit ihrem dynamischen Nachfrageverhalten zielgenau adressieren können, sind hier im Vorteil."

Im deutschen Markt stellt der Mittelstand ein attraktives Geschäftssegment für Cybersicherheitsanbieter dar, heißt es in der Studie weiter. Denn: Obwohl die IT-Sicherheitssysteme vieler KMU oftmals weniger ausgereift sind als die Lösungen größerer Unternehmen, stehen Mittelständler vergleichbaren Bedrohungen gegenüber und sind daher gezwungen, ihre Systeme aufzurüsten. Laut Studie ist der Nachholbedarf daher entsprechend groß.

Diese Situation hat dazu geführt, dass der Bedarf an Cybersicherheitslösungen unter kleinen und mittleren Unternehmen überdurchschnittlich stark gestiegen ist, so ISG weiter. Für potenzielle Anbieter, die dieses Segment ansprechen wollen, ist Sensitivität für unterschiedliche Kommunikationsformen und kulturelle Aspekte besonders wichtig, so die Studie.

Zudem hält die Studie fest, dass eine Reihe von IT-Managern noch immer auf Widerstände stoßen, wenn sie Investitionen in Cybersicherheit gegenüber Business-Stakeholdern, wie zum Beispiel Finanzvorständen, auch aus wirtschaftlicher Sicht zu rechtfertigen versuchen. Die schwache Konjunktur in Deutschland erschwert diese ohnehin schon herausfordernde Aufgabe zusätzlich, heißt es in der Studie. Anders als bei anderen IT-Projekten sei es nicht immer möglich, die Rentabilität von Investitionen in Cybersicherheit nachzuweisen. Auch die Quantifizierung der Bedrohungsrisiken sei keine einfache Aufgabe.

Ungeachtet dessen weist Jan Erik Aase, Partner und Global Leader bei ISG Provider Lens Research, darauf hin: "Eine wachsende Zahl deutscher Unternehmen ist sich bewusst, dass Cyber-Angriffe empfindliche finanzielle Schäden und erhebliche Reputationsverluste zur Folge haben können. Dies führt dazu, dass die Geschäftsführung immer stärker in das Cyber-Risikomanagement einbezogen wird."

In einem weiteren Themenstrang untersucht die Studie, wie Anbieter von Managed Security Services (MSSP) Automatisierung und künstliche Intelligenz einsetzen, um Cyber-Bedrohungen zu bekämpfen.

Zusätzliche Einblicke in die Herausforderungen, denen sich Unternehmen in Deutschland im Bereich Cybersicherheit gegenübersehen, bietet ISGs Focal-Points-Briefing, das hier heruntergeladen werden kann. Zu den darin vertieften Themen gehören zum Beispiel der Fachkräftemangel und die Zunahme der Angriffsflächen. Zudem enthält das Briefing Empfehlungen von ISG zum Umgang mit diesen Herausforderungen.

Die Studie "2024 ISG Provider Lens™ Cybersecurity - Solutions and Services study for Germany" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 109 Anbietern in diesen acht Marktsegmenten (Quadranten): "Identity and Access Management”, "Data Leakage/ Loss Prevention and Data Security”, "Extended Detection and Response (Global)”, "Security Service Edge (Global)”, "Technical Security Services”, "Strategic Security Services”, "Managed Security Services – SOC” und "Managed Security Services – SOC (Midmarket)".

Die Studie stuft IBM in sechs Marktsegmenten als "Leader" ein. Axians, Deutsche Telekom und Eviden erhalten diese Einstufung in jeweils vier Quadranten. Accenture, Bechtle, CANCOM, Capgemini, Controlware und Microsoft sind "Leader” in jeweils drei Segmenten. In je zwei Quadranten gilt dies für Broadcom, Computacenter, Forcepoint und Palo Alto Networks. Zudem werden Cato Networks, Cisco, CrowdStrike, DATAGROUP, Deloitte, DriveLock, DXC Technology, Fortinet, Fortra, GBS, HCLTech, Infosys, KPMG, Matrix42, Netskope, Okta, Orange Cyberdefense, Ping Identity, SailPoint, SentinelOne, TCS, Trellix, Trend Micro, Versa Networks, Wipro und Zscaler in je einem Marktsegment als "Leader" eingestuft.

Darüber hinaus werden CyberArk, HCLTech, Materna Radar, Skyhigh Security, suresecure, Trellix, Wavestone und Zscaler in je einem Marktsegment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Für seine Performance im Bereich Kundenerfahrung erhält Zensar Technologies die Auszeichnung "globaler ISG CX Star Performer for 2024" unter den "Cybersecurity – Solutions and Services partners". Zensar Technologies erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des Programms "ISG Star of Excellence™" ist, der führenden Qualitätsauszeichnung in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei CANCOM, Controlware, DATAGROUP, DriveLock und Materna Radar zum Download bereit.

Die Studie "2024 ISG Provider Lens™ Cybersecurity - Solutions and Services study for Germany" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

