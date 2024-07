CyberStep stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CyberStep ließ sich am 16.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CyberStep die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 21,44 JPY. Im Vorjahresquartal waren -39,560 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 734,0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 991,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 122,290 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -126,960 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 26,40 Prozent auf 2,99 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at