Cyfrowy Polsat stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cyfrowy Polsat veröffentlichte am 19.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,470 USD je Aktie generiert.

Cyfrowy Polsat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 941,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 918,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at