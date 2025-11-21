Cyfrowy Polsat stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cyfrowy Polsat hat am 19.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,460 PLN je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cyfrowy Polsat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,43 Milliarden PLN im Vergleich zu 3,58 Milliarden PLN im Vorjahresquartal.

