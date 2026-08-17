CYND: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CYND hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,29 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 4,18 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 692,9 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 600,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at