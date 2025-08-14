Anwenderkonferenz 14.08.2025 09:32:26

D-Wave Quantum-Aktie wenig bewegt: D-Wave kündigt neues Qubits-Event in Japan an

Der Quantencomputing-Konzern D-Wave Quantum wird in Japan erstmals eine Anwenderkonferenz abhalten. Die Veranstaltung mit dem Namen "Qubits Japan 2025" findet am 17. September in Tokio statt.

• D-Wave Quantum veranstaltet erstmals Anwenderkonferenz
• Asien als wichtige Region für D-Wave
• Konferenz soll Austausch fördern


Die "Qubits Japan 2025" richtet sich an Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die die Potenziale der Quantenannealing-Technologie erkunden wollen, schreibt D-Wave Quantum in einer Pressemitteilung. Unter dem Motto "Quantum Realized" sollen die Erfolge von Kunden, technische Roadmaps sowie Fortschritte im Bereich Quantum AI vorgestellt werden.

Darum hält D-Wave Quantum seine Konferenz in Japan ab

Die Entscheidung für Japan als Standort ist nicht zufällig: Das Land gilt laut D-Wave als Geburtsort des Konzepts des Quantenannealings, das vor fast 30 Jahren von Hidetoshi Nishimori und Tadashi Kadowaki entwickelt wurde. D-Wave verzeichnete in der Asia-Pacific-Region zudem nach eigenen Angaben innerhalb der letzten zwölf Monate einen Buchungsanstieg von 83 Prozent, was auf das wachsende Interesse an Optimierungs- und KI-Anwendungen auf Basis von Quantencomputing hinweist.

Zu den Kunden in der Region gehören etwa Japan Tobacco, dessen pharmazeutische Abteilung gemeinsam mit D-Wave an einem Pilotprojekt im Bereich Quantum AI Drug Discovery arbeitet, der größte japanische Mobilfunkanbieter NTT DOCOMO, der Systeme von D-Wave einsetzt, um Netzwerkkapazitäten zu optimieren, sowie die Yonsei University und Incheon Metropolitan City, die in einem gemeinsamen Projekt mit D-Wave Forschung, Talentförderung und die Einführung von Quantencomputing vorantreiben wollen.

Das erwartet Besucher bei der D-Wave-Konferenz

Die Konferenz setzt laut D-Wave Quantum unter anderem auf ein Programm mit hochkarätigen Rednern, darunter D-Wave-CEO Dr. Alan Baratz, D-Wave Chief Development Officer Trevor Lanting, Quantenpionier Hidetoshi Nishimori, Vertreter von Japan Tobacco und NTT DOCOMO sowie führende Wissenschaftler aus Japan und Südkorea.

"Japan entwickelt sich zu einem wichtigen Zentrum für Quanteninnovation. Wir freuen uns, mit Qubits Japan 2025 die regionale Quanten-Community zusammenzubringen und den Austausch zu fördern", wird D-Wave-CEO Baratz in der Pressemitteilung zitiert.

So reagiert die D-Wave Quantum-Aktie

Die D-Wave Quantum-Aktie zeigt sich von der Ankündigung indes wenig bewegt. Nachdem sie im Mittwochshandel an der NYSE um 0,76 Prozent auf 18,65 US-Dollar gestiegen war, trat sie im nachbörslichen Handel auf der Stelle. Seit Jahresbeginn hat der Anteilsschein allerdings bereits rund 122 Prozent hinzugewonnen. Auf Sicht von einem Jahr ging es um sagenhafte 1.975 Prozent nach oben.

