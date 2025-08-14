Energiekontor Aktie
WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506
|Trotz Umsatzminus
|
14.08.2025 09:30:39
Energiekontor-Aktie weit im Plus: Halbjahresgewinn von Energiekontor springt hoch
Dem stand gleichwohl ein schwaches Windaufkommen gegenüber, das den Betreiber und Entwickler von Wind- und Solarparks im ersten Halbjahr teils etwas bremste. Der Umsatz lag mit 76 Millionen Euro 2 Millionen Euro unter dem Vorjahresniveau, wie Energiekontor am Donnerstag mitteilte. Allerdings wuchs die Gesamtleistung deutlich wegen laufender Planungstätigkeiten sowie im Bau befindlicher Wind und Solarprojekte. Der Vorsteuergewinn schnellte hingegen um rund 70 Prozent auf 28,3 Millionen Euro nach oben. Für 2025 plant der Vorstandsvorsitzende Peter Szabo hier weiterhin mit 70 bis 90 Millionen Euro - nach gut 36 Millionen im vergangenen Jahr. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen im ersten Halbjahr mit 24 Millionen Euro mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr.
Via XETRA gewinnen Energiekontor-Aktien zwischenzeitlich 8,02 Prozent auf 50,50 Euro.
/mis/stk
BREMEN (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Energiekontor AG