Energiekontor Aktie

Energiekontor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Trotz Umsatzminus 14.08.2025 09:30:39

Energiekontor-Aktie weit im Plus: Halbjahresgewinn von Energiekontor springt hoch

Energiekontor-Aktie weit im Plus: Halbjahresgewinn von Energiekontor springt hoch

Fortschritte bei der Projektentwicklung haben Energiekontor im ersten Halbjahr gestützt.

Dem stand gleichwohl ein schwaches Windaufkommen gegenüber, das den Betreiber und Entwickler von Wind- und Solarparks im ersten Halbjahr teils etwas bremste. Der Umsatz lag mit 76 Millionen Euro 2 Millionen Euro unter dem Vorjahresniveau, wie Energiekontor am Donnerstag mitteilte. Allerdings wuchs die Gesamtleistung deutlich wegen laufender Planungstätigkeiten sowie im Bau befindlicher Wind und Solarprojekte. Der Vorsteuergewinn schnellte hingegen um rund 70 Prozent auf 28,3 Millionen Euro nach oben. Für 2025 plant der Vorstandsvorsitzende Peter Szabo hier weiterhin mit 70 bis 90 Millionen Euro - nach gut 36 Millionen im vergangenen Jahr. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen im ersten Halbjahr mit 24 Millionen Euro mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr.

Via XETRA gewinnen Energiekontor-Aktien zwischenzeitlich 8,02 Prozent auf 50,50 Euro.

/mis/stk

BREMEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Energiekontor kündigt Rückkaufprogramm an - Aktie höher
Energiekontor-Aktie schwächelt: Energiekontor hält Projektverzögerungen für möglich
So viel Dividende erhalten Energiekontor-Aktionäre

Bildquelle: Energiekontor AG

Nachrichten zu Energiekontor AGmehr Nachrichten