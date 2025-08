D-Wave Quantum: Kurs-Rallye vor Zahlen geht weiter - Wie lange noch?

Die D-Wave Quantum-Aktie hat Anleger in diesem Jahr mit einem kräftigen Kursplus begeistert. Nun wird gespannt auf den anstehenden Quartalsbericht geblickt, der neue Impulse für den Kurs liefern dürfte.

• D-Wave Quantum Aktie seit Jahresbeginn stark gestiegen• Analysten sprechen reihenweise Kaufempfehlungen aus• Q2-Bericht am 7. August wird mit Spannung erwartet

D-Wave Quantum Aktie: Rekordlauf nimmt Fahrt auf

Die D-Wave Quantum-Aktie erlebt derzeit einen wahren Höhenflug und markierte an der NYSE erst am 21. Juli ein neues Rekordhoch bei 20,56 US-Dollar. Mit einem Kursgewinn von rund 95 Prozent seit Jahresbeginn hat das Unternehmen die Erwartungen vieler Anleger übertroffen und sich als einer der Top-Performer im Technologiesektor etabliert.

Diese Entwicklung ist besonders bemerkenswert, da der Quantencomputing-Sektor noch in den Kinderschuhen steckt, aber ein enormes Zukunftspotenzial birgt. D-Wave Quantum scheint als ein Pionier in diesem Bereich von diesem Optimismus stark zu profitieren. Das Unternehmen, bekannt für seine Quantencomputer und die Entwicklung von Software für komplexe Optimierungsprobleme, rückt zunehmend in den Fokus von Investoren, die auf bahnbrechende Technologien setzen.

Analysten sehen bullische Zukunft

Die positive Kursentwicklung wird von optimistischen Analysten-Einschätzungen untermauert. Alle neun bei "TipRanks" erfassten Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf. Die Kursziele reichen dabei teilweise bis auf 30 US-Dollar nach oben, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19,50 US-Dollar und damit rund 19 Prozent über dem Freitagsschluss des Anteilsscheins bei 16,38 US-Dollar.

Die positiven Einschätzungen für den Anteilsschein basieren auf den kontinuierlichen technologischen Fortschritten des Unternehmens und den strategischen neuen Partnerschaften, die D-Wave Quantum in letzter Zeit eingegangen ist. Solche Kooperationen sind entscheidend, um die Quantentechnologie in die Breite zu tragen und neue Anwendungsfelder zu erschließen.

Die Kombination aus starker Performance und positiver Analystenmeinung schafft ein Klima des Vertrauens. Anleger sehen in D-Wave Quantum nicht nur ein Wachstumspotenzial, sondern auch eine Bestätigung des Geschäftsmodells durch Branchenexperten. Diese "expertenbasierte Bestätigung" ist oft ein starker Treiber für weitere Kursgewinne, da sie Unsicherheiten abbaut und Investitionen attraktiver macht.

Quartalsbericht steht an: Der Stresstest für die Rally

Alle Augen sind nun auf den 7. August 2025 gerichtet, denn dann wird D-Wave Quantum seine Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlichen. Dieser Bericht dürfte als entscheidender Impulsgeber für die weitere Entwicklung der Aktie fungieren. Obwohl die D-Wave-Aktie einen beeindruckenden Lauf hinter sich hat, schwebt über den Erwartungen eine wichtige finanzielle Kennzahl: Für das abgelaufene Jahresviertel erwarten Experten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie in Höhe von -0,051 US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, als das Minus noch bei 0,10 US-Dollar je Aktie lag, wäre das jedoch eine Verbesserung.

Diese Diskrepanz zwischen hoher Kursperformance und erwarteten Verlusten ist typisch für junge, wachstumsstarke Technologieunternehmen. Investoren blicken oft über kurzfristige Verluste hinweg, wenn das Potenzial für zukünftige Einnahmen und Marktanteile groß genug ist. Der Quartalsbericht wird jedoch aufzeigen, ob das Unternehmen auf Kurs ist, seine operativen Ziele zu erreichen und die Erwartungen an seinen technologischen Fortschritt zu erfüllen. Sollten die Zahlen positiv überraschen oder die Prognosen für die Zukunft überzeugen, könnte dies die aktuelle Rally weiter befeuern. Enttäuschende Ergebnisse könnten hingegen zu Gewinnmitnahmen und einer Korrektur führen.

Im Vorfeld der Bilanzvorlage zeigen sich die Investoren bereits etwas zurückhaltend: In den vergangenen fünf Handelstagen hat die D-Wave Quantum an der NYSE 13,2 Prozent an Wert verloren. Im vorbörslichen Montagshandel zeigt sich das Papier jedoch zeitweise bei 17,07 US-Dollar um 4,21 Prozent fester.

Redaktion finanzen.at