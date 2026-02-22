Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
D-Wave Quantum Lands A Deal That Could Change Its Future
D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) may have just taken a critical step toward transforming from a speculative hardware player into a recurring revenue powerhouse. A Fortune 100 contract signals enterprise adoption, but insider selling and extreme valuation create tension. If execution improves and QCaaS scales, the long-term upside could be dramatic.Stock prices used were the market prices of Feb. 13, 2026. The video was published on Feb. 21, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
