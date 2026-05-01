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01.05.2026 06:31:29
DAEDUCK ELECTRONICS: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
DAEDUCK ELECTRONICS präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 883,32 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DAEDUCK ELECTRONICS -111,000 KRW je Aktie verdient.
DAEDUCK ELECTRONICS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 346,31 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 60,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 215,38 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 558,00 KRW je Aktie sowie einen Umsatz 334,12 Milliarden KRW prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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