DAESANG präsentierte Quartalsergebnisse

DAESANG hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 204,49 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 417,02 KRW je Aktie in den Büchern standen.

DAESANG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 049,68 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 044,59 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2100,95 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2642,68 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat DAESANG in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4 401,56 Milliarden KRW im Vergleich zu 4 255,13 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at