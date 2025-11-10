|
Dai-Dan: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Dai-Dan hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 130,91 JPY. Im letzten Jahr hatte Dai-Dan einen Gewinn von 96,74 JPY je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 58,21 Milliarden JPY – eine Minderung von 4,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 61,27 Milliarden JPY eingefahren.
