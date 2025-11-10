Dai-Dan: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dai-Dan hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 130,91 JPY. Im letzten Jahr hatte Dai-Dan einen Gewinn von 96,74 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 58,21 Milliarden JPY – eine Minderung von 4,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 61,27 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at