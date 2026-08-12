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12.08.2026 06:31:29
Daiei Kankyo legte Quartalsergebnis vor
Daiei Kankyo präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35,54 JPY gegenüber 29,51 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,14 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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