12.01.2026 06:31:29
DAIKO TSUSAN präsentierte Quartalsergebnisse
DAIKO TSUSAN hat am 09.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 56,25 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 47,95 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,17 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DAIKO TSUSAN einen Umsatz von 5,64 Milliarden JPY eingefahren.
