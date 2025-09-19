General Dynamics Aktie
WKN: 851143 / ISIN: US3695501086
|Militärgeschäft
|
19.09.2025 11:15:39
Daimler Truck-Aktie in Grün: Zusammenarbeit mit US-Rüstungsunternehmen
"Mit General Dynamics Land Systems an unserer Seite wollen wir umfassende Lösungen für Armeen weltweit anbieten, von Fahrgestellen und Basisfahrzeugen mit maßgeschneiderter Ausrüstung bis hin zu langfristigem Service und Support", sagte die Chefin von Mercedes-Benz Special Trucks, Franziska Cusumano, laut Mitteilung.
Bislang ist das Militärgeschäft von Daimler Truck noch vergleichsweise überschaubar: Es macht etwa ein Prozent des Konzernumsatzes aus, wie ein Sprecher mitteilte. 2024 hätten die beiden Unternehmen bereits mit weiteren Partnern einen Auftrag des kanadischen Verteidigungsministeriums zur Lieferung von über 1.500 Logistik-Lkw erhalten, hieß es weiter. Die Partnerschaft ziele darauf ab, die dabei bereits erprobte Kooperation auszubauen.
Die Daimler Truck-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,6 Prozent höher bei 38,28 Euro.
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX)
