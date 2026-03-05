|
DAISAN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
DAISAN gab am 03.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,44 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 17,25 JPY je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat DAISAN mit einem Umsatz von insgesamt 2,91 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,19 Prozent gesteigert.
