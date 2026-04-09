Daiseki: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Daiseki hat am 07.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 44,27 JPY, nach 41,97 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 17,37 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Daiseki 17,27 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 193,02 JPY. Im Vorjahr hatte Daiseki 193,37 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Daiseki in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 71,85 Milliarden JPY im Vergleich zu 67,30 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at