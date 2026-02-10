Daishin Securities präsentierte Quartalsergebnisse

Daishin Securities stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Daishin Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 420,49 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 477,00 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 811,96 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 410,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Daishin Securities einen Umsatz von 354,88 Milliarden KRW eingefahren.

In Sachen EPS wurden 2454,48 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daishin Securities 1988,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 5 084,61 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 243,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 481,66 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2102,50 KRW je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 807,50 Milliarden KRW gerechnet.

