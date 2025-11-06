Daisho gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daisho hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 25,47 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 29,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,81 Milliarden JPY – ein Plus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daisho 6,60 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at