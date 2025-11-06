Daito Electron gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daito Electron hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 88,49 JPY, nach 62,20 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Daito Electron im vergangenen Quartal 23,95 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Daito Electron 21,81 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at