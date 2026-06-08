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08.06.2026 06:31:29
DAIWA COMPUTER legte Quartalsergebnis vor
DAIWA COMPUTER hat am 05.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 20,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 22,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 834,8 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 817,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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