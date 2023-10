Danone-Aktie in Grün: Danone mit verbessertem Volumen-Mix-Effekt - Wachstumsziel angehoben

Vergleichbar werde der Umsatz 2023 zwischen 6 und 7 Prozent anziehen statt wie bisher erwartet um 4 bis 6 Prozent. Danone rechnet außerdem mit moderater Verbesserung der laufenden operativen Marge.

Im dritten Quartal setzte Danone 6,91 (Vorjahr: 7,33) Milliarden Euro um. Überwiegend bekam der Hersteller von Joghurt, Säuglingsnahrung und abgefülltem Wasser hier den Gegenwind von der Währungsseite zu spüren. Vergleichbar wuchs der Umsatz um 6,2 Prozent, wobei der Volumen-Mix-Effekt bei minus 0,3 Prozent lag, nach minus 2,3 Prozent im zweiten Quartal. im vierten Quartal dürfte der Volume-Mix-Effekt wieder positiv ausfallen.

Analysten hatten nach einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens einen Umsatz von 6,90 Milliarden Euro und ein vergleichbares Wachstum von 4,7 Prozent prognostiziert. "Dieses Quartal ist das siebte in Folge, in dem wir die Erwartungen erfüllen konnten", sagte CEO Antoine de Saint-Affrique. "Wir blicken weiterhin zuversichtlich in die Zukunft, trotz eines schwierigen Umfelds."

Im Pariser Handel gewinnt die Danone-Aktie zeitweise 2,19 Prozent auf 56,07 Euro.

