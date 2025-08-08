Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet im Minus

Um 09:13 Uhr fällt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,05 Prozent auf 5 329,28 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,393 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,079 Prozent auf 5 336,26 Punkte an der Kurstafel, nach 5 332,07 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5 344,13 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 329,28 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 3,07 Prozent. Vor einem Monat, am 08.07.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 371,95 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 08.05.2025, einen Stand von 5 288,94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.08.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 668,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 8,37 Prozent nach oben. Bei 5 568,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 540,22 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,86 Prozent auf 1 671,50 EUR), Bayer (+ 1,38 Prozent auf 25,72 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,27) Prozent auf 94,44 EUR), Siemens (+ 1,03 Prozent auf 229,45 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,94 Prozent auf 51,52 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-7,17 Prozent auf 564,20 EUR), Allianz (-1,23 Prozent auf 362,40 EUR), SAP SE (-0,96 Prozent auf 252,30 EUR), Enel (-0,36 Prozent auf 7,72 EUR) und Deutsche Börse (-0,35 Prozent auf 258,10 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 458 085 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289,811 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,30 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

