Darsana Capital Opens New $189 Million Wingstop Position: Is the Stock a Buy?
Darsana Capital Partners LP disclosed a new position in Wingstop Inc. on Nov. 14, 2025, adding 750,000 shares for a stake valued at $188.76 million.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Nov. 14, 2025, Darsana Capital Partners initiated a new stake in Wingstop (NASDAQ:WING), acquiring 750,000 shares valued at $188.76 million. The addition makes Wingstop the fund's fourteenth disclosed position, with the trade accounting for 4.45% of the $4.25 billion in U.S. equity holdings reported as of Sept. 30, 2025.
