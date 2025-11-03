Wingstop Aktie
Ausblick: Wingstop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Wingstop wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 27 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,916 USD. Dies würde einem Zuwachs von 4,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Wingstop 0,880 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Wingstop nach den Prognosen von 24 Analysten 185,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 162,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 28 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,91 USD, gegenüber 3,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 723,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 625,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
