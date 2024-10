Das echte 5G: Vodafone schaltet 5G+ bundesweit frei

Vodafone stellt heute 10.000 weitere Stationen auf die modernste 5G-Technik um5G+ jetzt für mehr als 90 Prozent der Bevölkerung nutzbarDurch 5G+ kann der volle Funktionsumfang des 5G-Netzes genutzt werden5G+ überträgt Daten in Echtzeit & schneller als bisherBessere Qualität für Mobile Gaming, Virtual und Augmented RealityVodafone schaltet im Mobilfunk großflächig auf Echtzeit-Kommunikation. Die Düsseldorfer aktivieren 5G+ (Standalone) im gesamten Land. Und damit die derzeit modernste Mobilfunk-Technik für den Massenmarkt. Damit surfen und telefonieren ab sofort auch alle Privatkunden mit den entsprechenden Handys großflächig an allen 5G-Standorten ohne Rückgriff auf die Vorgängertechnik LTE. Bislang hat Vodafone die Hälfte seines 5G-Netzes mit Hilfe des LTE/4G-Kernnetzes betrieben. 5G+ kommt ohne ein solches ‚Stützrad‘ aus, ist von LTE entkoppelt und damit ein komplett eigenständiges Netz. Für Handynutzer bringt das vor allem schnellere Verbindungen und kürzere Reaktionszeiten. Das sind wichtige Voraussetzungen für ruckel- und verzögerungsfreies Mobile Gaming sowie hochauflösende Anwendungen mit Augmented und Virtual Reality Brillen.Wir schalten bei 5G heute auf ‚Echtzeit-Kommunikation‘ und bringen das schnellste Netz zu vielen Millionen weiteren Menschen im ganzen Land.Marcel de GrootMarcel de Groot„Wir schalten bei 5G heute auf ‚Echtzeit-Kommunikation‘ und bringen das schnellste Netz zu vielen Millionen weiteren Menschen im ganzen Land. Unsere Techniker haben in den vergangenen Wochen alles vorbereitet. Jetzt können wir die komplett eigenständige 5G+ Technik an 10.000 weiteren Mobilfunk-Stationen aktivieren“, so Vodafone Deutschland CEO Marcel de Groot. „5G+ bringt höhere Bandbreiten, kürzere Reaktionszeiten und vernetzt bis zu zehnmal mehr Sensoren. Für Handynutzer erhöht das die Qualität bei Onlinespielen und in virtuellen Welten.“Vodafone hatte 2021 als erster Netzbetreiber beim 5G-Ausbau nicht mehr nur ausschließlich auf die Erweiterung der bestehenden LTE-Netze gesetzt. Stattdessen hat das Unternehmen begonnen, eine komplett eigenständige 5G-Infrastruktur ohne LTE-Rückgrat im Antennen- und im Kern-Netz aufzubauen. Diese wurde an ersten Orten freigeschaltet und so für Industrie-Projekte als auch interessierte Privatkunden verfügbar gemacht. Mehr als 16.000 5G-Stationen – Frequenz-Mix ist die Grundlage für 5G+Für 5G+ nutzt Vodafone Frequenzen in den Bereichen 700 Megahertz, 1,8 Gigahertz und 3,5 Gigahertz. Vodafone hat jetzt mehr als 16.000 von insgesamt 26.000 Mobilfunk-Stationen mit der neuen 5G-Technologie ausgestattet. Dadurch versorgt Vodafone rund 92 Prozent der Menschen mit 5G – und mehr als 90 Prozent können ab sofort auch 5G+ nutzen. Bis Mitte 2025 soll die Abdeckung bei 95 Prozent liegen. 92%der Menschen versorgt Vodafone mit 5G. Mehr als 90% können ab sofort 5G+ nutzen.Vorteile von 5G+ – das Netz der Zukunft schon heuteDie komplett eigenständige 5G-Infrastruktur ist energieeffizienter als die bisherigen Mobilfunk-Technologien und macht neben hohen Bandbreiten auch besonders niedrige Latenzzeiten von weniger als 10 Millisekunden möglich. Daten werden mit 5G+ somit nahezu in Echtzeit transportiert – so schnell wie das menschliche Nervensystem reagieren kann und viermal schneller als mit bisherigen Mobilfunk-Technologien. Zudem kann 5G+ bis zu eine Million Gegenstände und Smartphones pro Quadratkilometer vernetzen – zehn Mal mehr als bisherige Technologien und ohne Qualitätsverlust. Perspektivisch sind mit 5G+ auch Anwendungen wie zum Beispiel vernetzte Autos, die sich gegenseitig vor Gefahren waren, oder autonome Maschinensteuerungen in der Industrie möglich.5G+ unterstützt bereits die Bündelung von unterschiedlichen Frequenzen, sodass mit einigen Smartphones Geschwindigkeiten von deutlich mehr als 1.000 Megabit möglich sind. An vielen Standorten ist es auch bereits möglich, Sprachanrufe (VoNR) über das 5G-Netz zu führen – der Verbindungsaufbau ist schneller als bei früheren Mobilfunk-Generationen. Regulär werden Telefonate über das 2G-Netz und das 4G-Netz geführt.5G-Mischbetrieb bleibt erhalten Trotz der nun großflächigen Verfügbarkeit von 5G+ laufen alle Mobilfunk-Stationen von Vodafone im Mischbetrieb weiter, das heißt die 5G-Technologien ‚Standalone‘ und ‚Non-Standalone‘ werden von Vodafone parallel betrieben. Damit auch Smartphones, die noch nicht für 5G+ optimiert sind, weiterhin von der breiten Netzabdeckung profitieren. Wer 5G Standalone (5G+) nutzen möchte, kann den Zugang kostenlos freischalten – zum Beispiel in der MeinVodafone App. Einmal freigeschaltet, können alle 5G+ fähigen Smartphones im Vodafone-Netz auf das 5G+ Netz zugreifen und von den zahlreichen Vorteilen profitieren.Der Beitrag Das echte 5G: Vodafone schaltet 5G+ bundesweit frei erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc