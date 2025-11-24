Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
24.11.2025 12:16:00
Das Ende der Captchas - Agenten steuern Firefox per API wie ein Mensch
Über eine neue API steuern KI-Agenten den Mozilla-Browser wie ein Mensch: Sie extrahieren Infos, füllen Formulare aus und erledigen komplexe Workflows. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
